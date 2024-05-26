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3 bilezik için katledildi! Kader'in katili en yakını çıktı, her şeyi anlattı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Kadın Cinayeti, Adli Tıp, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da vahşet! Fatih Yıldırım, eve geldiğinde eşi Kader Yıldırım’ın (39) cesediyle karşılaştı. Genç kadının kolundaki üç bilezik yoktu. Kader Yıldırım’ı, kocasının kuzeninin boru makasıyla öldürdüğü, bilezikleri de 300 bin liralık borcunu ödemek için çaldığı ortaya çıktı. Zanlı sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da 2 çocuk annesi kadını evinde boğazını keserek öldüren şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13.katındaki bir dairede yaşandı. Fatih Yıldırım (41) eşinden haber alamayınca evine gitti ve komşusunun da yardımıyla yangın merdiveninin kapısını açıp eve girdi.

3 bilezik için katledildi! Kader'in katili en yakını çıktı, her şeyi anlattı... - 1. Resim

EVE GİREN KOCA KORKUNÇ BİR MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Fatih Yıldırım, eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş bir halde buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yıldırım, eşinin kolundaki altın bileziklerin çalınmış olduğunu söyledi.

3 bilezik için katledildi! Kader'in katili en yakını çıktı, her şeyi anlattı... - 2. Resim

KATİL EN YAKINLARI ÇIKTI

İki çocuk annesi Kader'in katil zanlısı en yakınından çıktı. Kolundaki üç bilezik çalınan kadını öldüren kişinin aynı binanın üçüncü katında oturan kocasının halasının oğlu Mehmet Işık (32) olduğu belirlendi.

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN KADER'İ ÖLDÜRDÜ

Su tesisatçısı olan şahıs, sorgusunda “Başka birine 300 bin TL borcum vardı. Bilezikleri almak için Kader’i öldürdüm. Boru makasıyla boğazını kestim” dedi. Işık tutuklanırken vücudunda 39 kesi belirlenen Kader Yıldırım toprağa verildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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