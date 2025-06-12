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3 çocuk annesiydi! Son günlerin korkulu rüyası onu canından etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son haftalarda yaşanan kene kaynaklı ölümlere bir yenisi daha eklendi. Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ekinci'ye kene yapıştı.
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas'ta bir sağlık kabinine başvurdu.

İKİNCİ KEZ HASTANELİK OLDU

Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk annesiydi! Son günlerin korkulu rüyası onu canından etti - 1. Resim

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Ekinci'nin naaşı, öğle vakti Talas Dedeoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Ekinci'nin ailesi ve yakınları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

3 çocuk annesiydi! Son günlerin korkulu rüyası onu canından etti - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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