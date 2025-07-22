3 gündür kayıp olan adamın cesedi uçurumda bulundu! 'Market' detayı kafa karıştırdı

Isparta'da motosikletiyle evden ayrıldıktan sonra kaybolan 58 yaşındaki Himmet Çaylı, 3 günün ardından uçurumda ölü bulundu. Çaylı'nın kamera kayıtlarına göre evden ayrıldıktan sonra bir markete uğradığı görüldü.

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Kızılcık köyünde yaşayan 2 çocuk babası Himmet Çaylı (58), 3 gün önce sabah saat 09.30 sıralarında 32 FJ 113 plakalı siyah renkli motosikletiyle evinden ayrıldı.

ÖNCE MARKETE UĞRAMIŞ

Bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ile çok sayıda gönüllü sevk edildi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde Himmet Çaylı'nın bir markete uğradıktan sonra Kızılcık köyü yönüne ilerlediği tespit edildi. Telefon sinyali ise en son geçtiğimiz gün 11.00 sıralarında İkizoluk mevkiinde alındı.

İLK OLARAK MOTOSİKLETİ BULUNDU

Ekipler, bu noktaya yoğunlaşarak arama çalışmalarını 3 gün boyunca sürdürdü. Aramalara toplam 45 araç, 130 personel ve gönüllü vatandaşlar katıldı. Çalışmalar sırasında önce Himmet Çaylı'nın motosikletine ulaşıldı. Bunun üzerine bölge daraltılarak aramalar motosikletin bulunduğu alanda yoğunlaştırıldı.

CESEDİ UÇURUMDAN ÇIKARILDI

Dağlık ve sarp arazide yapılan detaylı taramada, motosikletin yakınındaki bir uçurumda Himmet Çaylı'nın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çaylı'nın cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.