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3 gündür kayıptı! 69 yaşındaki kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta 3 gündür kayıp olan 69 yaşındaki alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak’ta bulundu.

Sivas’ta Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden 69 yaşındaki Alzheimer hastası Gülizar Şanlı, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

3 gündür kayıptı! 69 yaşındaki kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu - 1. Resim

CESEDİ BULUNDU

Arama çalışmaları sürerken bir vatandaşın ihbarı üzerine Kızılırmak kıyısına giden AFAD ve Polis ekipleri, ırmak içerisinde yaşlı kadının cesedine ulaştı. AFAD ekipleri tarafından çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

3 gündür kayıptı! 69 yaşındaki kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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