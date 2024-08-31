3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Arazi kavgasında çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 19 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Siverek'e bağlı Bayırözü kırsal mahallesinde, akraba aileler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı.

19 KİŞİ İFADE VERDİ

Olay sonrasında, Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olaya karışan kişi ve kişileri tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışma ve operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı. Siverek Jandarma Komutanlığında işlemleri devam eden zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Alınan bilgilere göre, soruşturmanın derinleştirildiği ve yeni gözaltıların devam edebileceği bildirildi.