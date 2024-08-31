Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Arazi kavgasında çok sayıda gözaltı var

3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Arazi kavgasında çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 19 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Siverek'e bağlı Bayırözü kırsal mahallesinde, akraba aileler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı.

3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Arazi kavgasında çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

19 KİŞİ İFADE VERDİ

Olay sonrasında, Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olaya karışan kişi ve kişileri tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışma ve operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı. Siverek Jandarma Komutanlığında işlemleri devam eden zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Alınan bilgilere göre, soruşturmanın derinleştirildiği ve yeni gözaltıların devam edebileceği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alanyaspor tarihinin en kötü başlangıcını yaptıOyuncu kadrosu genişliyor! Teşkilat dizisine yeni isim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarNaci Görür'den endişelendiren açıklama: Eli kulağında, 7'nin üzerinde deprem üretecek - Gündem"7'nin üzerindeki deprem çok yıkıcı olacak"Kaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu - GündemKayıp Rus turistin önce telefonu sonra cesedi bulunduYunanistan Volos'da OHAL ilan edildi! - GündemYunanistan Volos'da OHAL ilan edildi!Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı - GündemSudan çıkarmak için 5 saat mücadele ettilerCIA'den Kapadokya paylaşımı! Fotoğrafı gören aynı soruyu soruyor - GündemCIA'den esrarengiz Kapadokya paylaşımı
Sonraki Haber Yükleniyor...