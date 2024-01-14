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37 tim, 518 Jandarma personeliyle dev operasyon! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı, hainlere nefes yok
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde devam eden 'Kahramanlar-42' operasyonlarının görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek' ifadelerini kullanarak 'Kahramanlar-42' operasyonlarının görüntülerini paylaştı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi