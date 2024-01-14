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    37 tim, 518 Jandarma personeliyle dev operasyon! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı, hainlere nefes yok

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde devam eden 'Kahramanlar-42' operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek' ifadelerini kullanarak 'Kahramanlar-42' operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

    Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

    Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma  Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor 
     
    Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle

    Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OperasyonSon Dakika
    Haberler > Gündem > 37 tim, 518 Jandarma personeliyle dev operasyon! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı, hainlere nefes yok
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