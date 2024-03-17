4 il için rapor çıktı! Uzmanlar ihtimal yüksek diyerek uyardı: 6.8'lik artçı olabilir...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede 1 yıl içinde 5 ve üzeri artçı deprem olma olasılığının hesaplandığı bir çalışmaya göre korkunç detayları ortaya koydu. 4 il için ihtimalin yüksek olduğu belirtildi, dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahına Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi ile uyandı. Kahramanmaraş'ta 9 saat ara ile meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilimizi yıktı. Enkaza dönen binalar 53 binden fazla vatandaşımıza mezar oldu. Kayıtlara asrın felaketi olarak geçti, bıraktığı korku ise bitmedi. Son olarak Sismolojik Araştırma Mektupları (Seismological Research Letters) dergisi mart sayısında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin makale yayımlandı.

5 ÜSTÜ DEPREM OLASILIĞI YÜKSEK YERLER BELİRLENDİ!

Makale, Türkiye’de de çalışmalar yapan ABD’li yer bilimci Ross Stein ve Japon Profesör Shinji Toda’nın araştırmasına dayanıyor. 6 Şubat itibarıyla bölgedeki sismik hareketliliği izleyen uzmanlar, buna dayanarak 1 Aralık 2023 itibarıyla 1 yıl içinde 1 ila 3 tane 5 ve üzeri deprem yaşanma olasılığının en yüksek olduğu yerleri saptadı.

"6.8’LİK ARTÇI OLABİLİR"

Milliyet'te yer alan haberde, çalışmayı yorumlayan jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu bilgileri verdi: “Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor ve bunun süreceğini de biliyoruz. Ancak bu çalışmanın özelliği, hangi bölgede 5 ve üzeri büyüklükte artçı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyması. Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş), Kırıkhan (Hatay) ve Antakya’da bu ihtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bölgede ana deprem 7.8 büyüklüğünde yaşandığı için 6.8’e kadar artçı üretme ihtimali var. Çalışmada, beklenen deprem sayısı ise 1 ila 3 olarak hesaplanmış ki dünya ortalamasına göre beklenenin altında. Artçıların bir yıl daha devam edeceğinden emin olabiliriz ancak ne kadar süreceğini söyleyemiyoruz. Örneğin 2022’de Düzce’de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem de aslında ‘99 depreminin artçısıydı. Artçıların uzun yıllara yayıldığı durumlar da söz konusu olabiliyor.”