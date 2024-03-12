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Yedisu Fayı 250 yıldır kırılmıyor! Bingöl-Erzincan çevresine 'büyük deprem' uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yedisu Fayı 250 yıldır kırılmıyor! Bingöl-Erzincan çevresine &#039;büyük deprem&#039; uyarısı
Deprem, Jeoloji, Tsunami, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde art arda yaşanan depremleri değerlendirdi. Yedisu Fayı'na dikkat çeken Pampal, 200-250 yıldır kırılmadığını söyledi. Pampal, "Enerjisini biriktirdi ve tekrarlanma süresini tamamladı. Bingöl ve Erzincan çevresinde büyük deprem ihtimali bulunuyor" dedi.

Önce Muğla’da 4,4, sonra Antalya’da 4,7 en son ise Samsun’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'nin güneyi ve kuzeyinde art arda meydana gelen depremler endişelere neden oldu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Muğla ve Antalya çevresinde yaşanan depremleri Helen Yayı ile Kıbrıs Yayı üzerinde gerçekleşen hareketliğe bağladı.

'KIBRIS YAYI' AYRINTISI

Hürriyet'e konuşan Pampal, “Ege ve Akdeniz’i bir bütün olarak düşündüğümüzde bu bölgede Helen Yayı yer alıyor. Bu yay kuzey-güney doğrultusunda gerilen ve genişleyen bir bölge olarak adlandırılıyor. Ayrıca bu yay ‘Kıbrıs Yayı’ adı verilen ikinci bir yay daha çizerek Kıbrıs’tan geçip, Antakya’ya doğru devam ediyor. Burada da Doğu Anadolu Fay Zonu ile Ölü Deniz Fayı ile kesişiyor. Yaşanan depremleri bu faydaki hareketlilik sonucu olduğunu söyleyebilirim” dedi.

TSUNAMİ UYARISI

Rodos-Girit Hattı’nın çok tehlikeli olduğuna da dikkat çeken Pampal, “Kıbrıs kesimi daha seyrek büyük deprem üretiyor. Örneğin en son 1953’te 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretti. Ancak hemen batısında yer alan Antalya ve çevresini de kapsayan Helen Yayı ve Rodos-Girit Bölgesi daha büyük depremler üretiyor. Burada oluşacak büyük bir sarsıntı tsunamiye de neden olabilir” dedi.

FETHİYE-BURDUR FAY ZONU'NA DİKKAT

Tüm bunların dışında Kıbrıs Yayı ile Helen Yayı arasından Isparta’ya doğru uzanan Fethiye-Burdur Fay Zonu olduğunu da söyleyen Pampal, “Bu fay zonu üzerinde de deprem olabilir. Zaten tarihsel kayıtlara baktığımızda Burdur ve Fethiye’de yaşanan büyük deprem olduğu kayıtlarda yer alıyor” ifadelerini kullandı. 

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay zonu olduğunu ve bu zonun Karadeniz’den geçtiği yerlerde depremlerin oluşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Pampal, “Bu zonun çevresinde kuzey ve güneye doğru 50-60 kilometre boyunca tali kırıklar var. Karadeniz’in iç kesimlerine doğru da faylar var ama şu anki hareketlilik levha sınırlarında oluyor. Samsun’da olan deprem bize bu bölgede daha büyük deprem olur dedirtmiyor. Ancak levhanın sınırında bu türden hareketlerin normal olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

YEDİSU FAYI'NI İŞARET ETTİ

“Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda gerçekleşen bu tür hareketlerde beni en çok korkutan Yedisu Fayı’nın kırılması olur” diyen Pampal, şu bilgilerin altını çizdi:

"Yedisu Fayı, Bingöl ile Erzincan arasında yaklaşık 75-80 kilometrelik bir fay kuşağı… Üstelik Doğu Anadolu Fay Zonu tam da burada Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesişiyor. Bu fay 200-250 yıldır kırılmadı. Deprem kayıtlarına baktığımızda 7,4 büyüklüğünde deprem ürettiği görülüyor.

Bugünden faya baktığımızda enerjisini biriktirdi ve tekrarlanma süresini tamamladı diyebiliriz. Zaten 6 Şubat depremlerinden önce ilk kırılacak yerlerden biri olarak Yedisu Fayı’na dikkat çekiyorduk. Özetle kuzeyde denize daha yakın yerlerden ziyade biraz daha güneye yani Bingöl ve Erzincan çevresinde büyük deprem ihtimali bulunuyor."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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