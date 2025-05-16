5,2 'Konya’da deprem olmaz' efsanesini yıktı! '7,5 büyüklüğünde zelzele olabilir'

Deprem açısından en güvenli şehir olarak gösterilen hatta ‘fay hattı yok’ denilen Konya, 5,2 ile sarsıldı. Ankara dâhil birçok şehirde insanlar panikledi.

1999 yılındaki Marmara depremiyle bütün ülkenin ezberlediği yurttaki fay hatlarında görünmeyen Konya için söylenen “Depremde en güvenli yer” inanışı, dün Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki zelzeleyle yerle bir oldu.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Saat 15.46’da meydana gelen sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre şehirlerde de hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, şunları söyledi: Bölgede olmayacak iş değil. Daha geçen hafta Cihanbeyli civarında 4,5 civarında deprem olmuştu. Konya’nın içinden geçen fay da var. Bu büyüklükte deprem üretecek çok sayıda fay var. Bunlardan biri de Cihanbeyli fayı. Bu deprem şaşırtmadı. Daha büyükleri de mümkün. Konya’nın içinden geçen oldukça uzun, 7’ye kadar deprem üretebilecek faylar var.

TUZ GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKTİ: 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR...

Konya, Eskişehir ve Ankara’nın da tehlikeli olduğunu vurgulayan Pampal “Doğuya doğru 7,5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olan Tuz Gölü fayı var. Kırılırsa 7’den büyük deprem üretebilir. Bu deprem Ankara’yı, Konya’yı, Eskişehir’i ve Niğde’yi etkileyebilir” dedi.