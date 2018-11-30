Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasında; Alparslan Aslan ile Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet istedi, 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etti.