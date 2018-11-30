Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasında; Alparslan Aslan ile Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet istedi, 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etti.
Ergenekon davası ile ilgili flaş gelişme
30.11.2018 - 14:49 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasında; Alparslan Aslan ile Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet istedi, 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etti.
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591153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591153.aspx
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