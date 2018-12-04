Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi. Hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Son dakika... TSK açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
04.12.2018 - 11:31 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : tsk,pkk,
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