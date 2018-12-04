Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina  bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.  Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Zap,  Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava  harekatlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği  belirtildi. Hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 5  bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.