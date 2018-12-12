Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yıllardır üzerinde çalıştığı ve ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00’da gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri'nin seri üretim ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Özellikle geniş kullanım alanı sayesinde operasyonel gereksinimlere de hizmet edebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi "Gökbey" olarak açıklandı.

DEV AR-GE ÜSTÜN MÜHENDİSLİK



Yerli donanım ile üretilip yüksek millilik içeren kabiliyetleri ile alanının öncü modellerinden biri olan Gökbey üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanmış, tamamıyla yerli imkan ve kabiliyetler ile üretilecek bir helikopter.

Yük taşıma, taşımacılık ve operasyonel faaliyetler açısından önemli bir güç olana olan Gökbey yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanı ile T625, dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların, muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilecek

TAMAMEN MİLLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLİYOR



T625 geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Skorsky yerine kullanılacak helkopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor.

SİKORSKY'E BÜYÜK RAKİP



Genel maksat helikopterleri sahasındaki en büyük paya sahip olan Sikorsky özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinde de en çok kullanılan helikopterlerden biri. Bu alanda Gökbey'in büyük bir rekabet getirmesi beklenirken, Gökbey bu noktada kapasitesi, taşıma alanı ve donanımı ile Sikosrky'nin tahtını şimdiden sarsıyor.