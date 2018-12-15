Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin oğlunun nikah şahidi oldu. Erdoğan, Atilla Zeybekci ve Elif Sertkan çiftinin nikah töreni için İstanbul'dan Denizli'ye geldi.

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şahitlik yaptı.



Düğün töreninde, TBMM Başkanı Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.