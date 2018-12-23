Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy’de düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu... İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

415 trilyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılışını vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Belediyecilik bizim işimizdir. Türkiye’nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük değişim önce belediyelerde başlamıştır.

Şimdi duble yollarımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Medeni olmak farklı bir şey. 1994’te İstanbul’a belediye başkanı seçildiğimde öyle bir manzara vardı ki insan düşmanına böyle bir muameleyi reva görmez.

Haliç adeta balçık haline dönüşmüştü. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hava kirliliği nedeniyle yaşlılara ve çocuklara sokağa çıkmayın çağrısı yapılıyordu. Bu şehir adeta yaşanmaz haldeydi. Müsebbibi bugünkü CHP zihniyetiydi.

CHP, ideolojileriyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar. Ama paslı demir yaldızlı boyla boyanmakla altın olmaz. Milletimiz bu cilanın altında ne olduğunu biliyor. Azıcı kazıyınca milli manevi değerlerimize kini ortaya çıkar. Bunlar ezanımızı Türkçe okutanlar.

Yerlilikle ve millilikle uymayan ne varsa Bay Kemal’de var. Siyaset dilinin seviyesini iyice yerlere düşürdüler. Bunlar hala sefalet içinde yüzüyorlar. Ana muhalefetin tüm sözcüleri erdemle nezaketle ahlakla uyuşmayan sözlerle üzerimize saldırıyorlar. Kem söz sahibine aittir. Ne kadar çırpınsalar boştur. Milletimiz bunların hesabını kapatmıştır.



Biz yıllardır bölgede ve dünyada Türkiye'siz bir denklem kurulamayacağını söyledik.

Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musnuz. Bizi Kıbras'ta işgalci olmakla suçlayan İsrail Başbakanının heralde dili sürçtü. Heralde kendilerinin Fisiltin'de işgalci olduklarını kadın çocuk öldürdüklerini söyleyecekti.

Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun.