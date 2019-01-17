Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’da son bir haftada etkisini arttıran sağanak yağışlar Amik Ovası'nı esir aldı. Ova içerisinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, ova ile birlikte sular altında kalırken, Hatay Havalimanı yolu da artan su seviyesinden nasibini aldı. Su seviyesinin giderek artmasıyla havalimanı yolu trafiğe kapandı. Havalimanına sivil araç girişi kapatılırken, ulaşım otobüslerle sağlanıyor.

EKİPLER SETLE TEDBİR ALMAYA ÇALIŞTI

Sağanak yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle Amik Ovası'nda tarım arazileri sular altında kalırken, havalimanı yoluna kadar ulaşan su seviyesine karşı ekipler setle tedbir almaya çalıştı. Devlet Su İşleri'ne bağlı kepçeler yol kenarlarına set kurarken, belediye ekipleri de alanda çalışma yaptı. Havalimanı yolunda güvenlik sağlanana kadar, ulaşımların otobüslerle sağlanacağı öğrenildi.

'YOL KAPALI NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

Hatay Havalimanı'na inen uçaklardan gelen yolcularını bekleyen vatandaşlar, havalimanı yolunda durumun karışık olduğunu söylediler. Havalimanına giremediklerini söyleyen vatandaşlardan biri, “Bir tane misafirimiz gelecek İstanbul’dan uçaktan. Bekliyoruz, nasıl gelecek bilmiyoruz. Otobüsle getireceklermiş bu tarafa da çok karmaşık bir durum” dedi.

Çocukları ve torunlarının uçaktan indiğini ve nasıl geleceklerini bilmediğini söyleyen bir vatandaş ise, “Çocuklarım var, torunlarım var onları bekliyorum. Neyle geleceklerini de bilmiyoruz. Geçişimize izin vermiyorlar, yol kapalı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık çözülür inşallah” diye konuştu.