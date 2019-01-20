Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çöp kamyonunun devrildiği kazada polis memurları Aydın ile Ahmet Selvik yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyondan çevreye saçılan çöpleri temizlik görevlileri kaldırdı. Çöp kamyonunda bulunan temizlik görevlilerinden Yunus Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp dökümüne gittikleri sırada polis aracıyla çarpıştıklarını belirterek, "Bizim araç yan devrildi, görevimizin başındayız. Çöpleri topluyoruz. O anlarda bir 'Allah' dedim, başka bir şey hatırlamıyorum." diye konuştu.