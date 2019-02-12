Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.23'te merkez üssü Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden artçı şokun büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Çankırı'da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi. Konuyla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde, Orta ilçemize bağlı Derebayındır ve Ortabayındır köylerinde, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.3, 4.9, 4.0 ve 3.4 şiddetinde depremler meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre depremler sonucu can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu Valiliğimiz ve ilgili birimlerimiz tarafından takip edilmekte olup gelişmelere göre kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacaktır."

Deprem, Ankara'da Ubuk, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinde de hissedildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla ilçe genelinde okullar tatil edildi.

Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün köylerle irtibat kurulduğunu ancak bir sorunun bulunmadığını, sabah daha geniş çaplı araştırma yapacaklarını söyledi.

Kayatürk, tedbir amacıyla okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI: SORUNUMUZ BULUNMUYOR

Çankırı'nın Orta İlçesi Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor." dedi.

Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Yaşanan depremin ardından ilçede herhangi bir sorunun bulunmadığını anlatan Onay, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor. İlçe merkezimizde can ve mal kaybı yok. Allah beterinden korusun." dedi.

Vatandaşlardan Murat Keşkekçi, büyük bir korkuyla depremi hissettiklerini vurgulayarak, "Altımızdan sanki kayalar yuvarlanıyor sandık. Çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Herkes panik halinde." ifadesini kullandı.