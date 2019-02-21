Alınan bilgiye göre, Akçay 6. Komando Tugay Komutanlığı ve Çakırsöğüt  Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, Gabar Dağı kırsalında "Şehit Piyade  Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar Operasyonu"nu başlattı.

Operasyonda yapılan arazi aramasında PKK'lı teröristlerce geçmiş  dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen 9 mağara, 13 sığınak ile 11 barınak  tespit edildi.

Mağara, sığınak, barınaklar ve operasyon bölgesinde yapılan  aramalarda, piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjör kütüklüğü, RPG 7 anti personel  mühimmatı, 60 milimetrelik havan döşemesi, 81 milimetrelik 2 havan mühimmatı, 15  tabanca mühimmatı, 700 gram ağırlığında 6 kalıp çivi ve demirlerle güçlendirilmiş  C4 patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği, el dürbünü, 8 silah dürbünü merceği,  Bixi namlusu, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 200 metre  kablo, 186 pil, 5 akü, 6 şemsiye, jeneratör, su motoru, 2 takım terörist  kıyafeti, 6 kar pançosu ile çok sayıda muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ile  örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağara ve  barınma alanlarını da kullanılamaz hale getirdi.