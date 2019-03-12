Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gebze - Halkalı Marmaray hattı açılıyor. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hattı, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey." ifadelerini kullanarak, "Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla iftihar ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak"

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ile ilgili, "İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak." diyen Erdoğan, "Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkarmış oluyoruz." dedi.

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