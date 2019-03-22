Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart saat 14.00'te Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Yenikapı Terminaline gelen-giden araç-yolcu trafiğinin 08.00-19.00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacağı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Etkinlik sebebiyle 08.00-19.00 saatleri arasında Harem-Sirkeci-Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecektir, 13.45-15.45 saatleri arasında Yenikapı-Yalova seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Miting nedeniyle Yenikapı-Yalova, Yenikapı-Bursa ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı hatlarımızda sefer saatlerimizde değişiklik olmuştur; 17.45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferimiz 18.30’da yapılacaktır, 17.30 Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferimiz 19.00’da yapılacaktır, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferimiz 16.30’da yapılacaktır."

Etkinlik sebebiyle Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy hatlarında da yolcu tahliyesi için iskele değişikliği yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14.30 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy seferimizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir. 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferinizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir. Etkinlik sebebiyle 07.45 Yenikapı-Yalova seferimize miting nedeniyle Sirkeci sahil yolu güzergahını kullanarak ve biletlerinizi polis kontrol noktalarında ibraz ederek katılabilirsiniz. 09.45 Yenikapı-Yalova seferimiz için 08:30‘da Yenikapı Terminalinde olacak şekilde gerekli önlemleri almanızı rica ederiz. 11.45 Yenikapı-Yalova seferimiz için miting nedeniyle araç alınamayacaktır. Sadece yaya yolcu taşınabilecektir."