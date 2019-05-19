Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayında gençlerin katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı. İftar sonrasında gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan S-400’le ilgili soruya 'O konuyu bitirdik” dedi.

S-400 konusunda geri adım atma gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, “S-400’le ilgili konuyu bitirdik. S-400 konusunda geri adım atma gibi bir şey söz konusu değil o iş bitti. Anlaşmamız temmuz itibariyle S-400 itibariyle bize teslimidir, belki de bunu öne çekecekler. Savunma sistemidir, taarruz sistemi değildir. Taarruzlar karşısında S-400 hemen devreye girer ve güçlü bir menzili vardır. Bu noktada ödeme planları itibariyle Rusya Federasyonu bize bunu uygun şartlarda vermiştir. S-400’ten sonra S-500 söz konusu. S-500 yine bir ortak üretim söz konusu olacak

Şimdi biz bunu yaparken, Amerika diyor ki, F35 uçaklarına uyumlu değil. Böyle bir şey teknik olarak söz konusu değil. Konuyla ilgili zaten NATO genel sekreteri açıklama yaptı. Bir defa bununla ilgili biz ortaklarımızın üyelerimizin herhangi bir silahı alırken, hangisini alsın, almasın bizim bir telkinimiz olmaz, biz üye bir ülke olarak neyi alırsak isabetli olur, olmaz, bunu bilecek kadar teknik bir tecrübemiz var. Generalse, bizde de general var. Stoltenberg bunları söyledi. Ben de ikinci bir alternatif getirdim, patriotları istedik, Obama döneminde istedik. O zaman bize kongre müsaade etmiyor dedi. Bu işin önünü kesen Obama oldu. Peki sen kongreden çıkartabiliyorsan sen çıkart biz patriot da alalım. Hem S-400 olsun hem patriot olsun. Aynı şartlarda hala veremediler. F35’te ise 5 tanesini teslim ettiler, Amerika’da şu an uçaklarımız. Simülatörleri teslim etmediler. Aparatlar buraya gelmedikten sonra bizim burada 7 milyar dolarlık parça üretimimiz var, bir taraftan hazırlıyoruz. Onların da bazı yaklaşımları var, yani ben biraz bize şu anda naz yapıyorlar orta sahada top çeviriyorlar ama bu işin olmayacağı noktasında değilim, er ya da geç F35’leri ve aparatları teslim alacağız. S-400’ler inşallah ülkemize girecek” dedi.