Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Aksu ilçesi Kurşunlu Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya istikametinden Isparta istikametine giden Utku D.F. kontrolündeki tır ile Isparta istikametine seyir halinde ilerleyen sürücü Metin T.’nin kullandığı beton mikseri çarpıştı. Kazaya ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti.

Her iki aracın sürücüsü vatandaşların yardımı ile araçlarının içerisinden çıkarıldı. Çarpışmanın şiddeti ile tır sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Kazada beton mikserinin önü tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri ise olay yerinde önlem alarak bir süre trafiği tek şeritten verdi.

Kaza yapan araçlar, jandarmanın olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.