Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek için toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra teklif görüşmeleri görsel basına kapalı olarak devam etti.
Kanun teklifinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen araçlara yazılan cezaların silinmesi öngörülüyor. Bahşili ilçesinin adı Bahşılı olarak değiştiriliyor. İstanbul Galata Üniversitesi adıyla bir üniversite kuruluyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
22.05.2019 - 13:35 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek için toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra teklif görüşmeleri görsel basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : tbmm,
626389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626389.aspx
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