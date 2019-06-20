Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu “Adayımızı neden çekelim. Hadi çektik diyelim, seçmenin kime oy vereceğini kim bilebilir. Seçmen bizden adayımızı çekmemizi isteyenlerin aksine bir yaklaşım da gösterebilir. Bu tür şeyleri doğru bulmuyoruz. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de” dedi.