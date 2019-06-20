Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu “Adayımızı neden çekelim. Hadi çektik diyelim, seçmenin kime oy vereceğini kim bilebilir. Seçmen bizden adayımızı çekmemizi isteyenlerin aksine bir yaklaşım da gösterebilir. Bu tür şeyleri doğru bulmuyoruz. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de” dedi.
Saadet'ten açıklama: Adayımızı çekmemiz söz konusu değil
20.06.2019 - 07:17 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, önceki gün Millî gazeteyi ziyaretinde yanlış anlaşılmalardan dolayı Saadet Partisinden özür diledi. Bu sözler Saadet, adayını geri çekecek mi sorusunu akıllara getirdi.
Etiketler : Saadet Partisi,Temel Karamollaoğlu,
631951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631951.aspx
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