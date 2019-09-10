Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl Hacer Salih İlkokulu 4. Sınıf öğretmeni İsmet Ulaş, gece yarısı eşinden ayrı yaşadığı evinin bulunduğu İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki apartmana girdi.

Merdivenleri çıktığı sırada fenalaşıp yere düştü. Ses üzerine kapılarını açan apartman sakinleri, Ulaş'ı yerde buldu. Hemen ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbi durduğu belirlenen İsmet Ulaş, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İsmet Ulaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı ise Ulaş'ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı.

SINIFINDA HÜZÜN

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde fenalaşan ve kaldırılığı hastanede hayatını kaybeden İnegöl Hacer Salih İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni İsmet Ulaş'ın cenazesi, memleketi Malatya'ya gönderildi. Ulaş'ın öğretmenlik yaptığı okulda ise hüzün hakimdi. Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, öğretmenler ve veliler, İsmet Ulaş'ın ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Ulaş için, öğretmeni olduğu 4-C sınıfında tören düzenlendi. Öğretmen masasına Ulaş'ın fotoğrafı konulurken, öğrenciler gözyaşına boğuldu.

İsmet Ulaş'ın ölüm haberiyle büyük şok yaşadıklarını söyleyen İnegöl Hacer Salih İlkokulu Müdürü Mustafa Zengin, “Okulumuzda sevilen öğretmenlerimizden olan İsmet öğretmenimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok iyi biriydi. Ailesine başsağlığı diliyorum'' dedi.