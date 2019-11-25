Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Havalimanı'nda gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Tamamen adrese teslim, (CHP'de) parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup." dedi.

Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası ile ilgili Çelik, "Rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor." ifadelerini kullanarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çelik, "CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Saray bize komplo kurdu) diyerek çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönük olarak bu ifadeyi kullanan kim varsa, bilin ki bu komplonun içindedir. Adres belli olmuştur. Çünkü sürekli olarak iddialara cevap vermek, yalan haber, yalan siyaset zincirine cevap vermek, bu zincirin nerede kurgulandığını, nereden kaynaklandığını, kimden enerji aldığını, kimden akıl aldığını ortaya koymak yerine sürekli olarak topu taca atma şeklinde bir gündem peşindeler." ifadelerini kullandı.