Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan “Kader” kod adlı terör örgütü mensubu, ifadesinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan ailelerin durumunun örgütün elindeki çocukları üzerinde nasıl etkili olduğu bilgisini verdi.

İkna çalışmalarının ardından PKK’dan kaçarak bir hafta önce Türkiye’ye gelen “Kader” kod adlı N.D, evlat nöbeti tutan annelerin eyleminin örgütteki yaşattığı paniği anlattı.

Terör örgütü mensubu N.D. güvenlik güçlerine verdiği ifadede Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin örgütün sözde üst düzey yöneticilerinde büyük psikolojik baskı ve endişe oluşturduğunu söyledi.

N.D. terör örgütü mensuplarının kendi ailelerinin oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ettiğini vurgulayarak bazılarının mutlaka kendilerini örgüt bataklığından kurtaracak bir yol bulacağını belirtti.

DÖNMEK İSTEYEN ÇOK

Evlatlarını terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak isteyen diğer ailelerin de oturma eylemine katılması gerektiğine işaret eden N.D. “Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski hayatlarına dönmek istiyor” diye konuştu.

N.D. baskı ve ölüm tehditlerinden dolayı birçok terör örgütü mensubunun kaçamadığını ifade etti.

Telefon kullanılmaması sebebiyle örgüt üyelerinin aileleriyle iletişime geçemediğini bildiren N.D. tanıdığı birçok örgüt mensubunun yaşadığı ortamdan memnun olmadığını ve kaçmanın yollarını aradığını dile getirdi.