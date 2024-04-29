Mısır'dan İsrail'e "esir takası" daveti, El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hedef aldı... Gazze'de son durum...

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırıların yankıları sürüyor. Mısır'ın İsrail'e esir takası için heyet gönderme teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, İsrail ordusuna saldırı gerçekleştirdi. Gazze'de son durum...

Canlı Anlatım Özeti EL KASSAM TUGAYLARI'NDAN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI!

İSRAİL HEYETİNE ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ İÇİN DAVET

29.04.2024 11:00

EL KASSAM TUGAYLARI'NDAN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI!

El-Kassam Tugaylarının, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri üsse onlarca roket fırlattı. El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği katliama karşılık İsrail'in sınırda yer alan Cibur Kampı adlı 796. Doğu Tugayı'nın hedef alındığı belirtildi.

29.04.2024 10:30

İSRAİL HEYETİNE ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ İÇİN DAVET

Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü.

Yer: Gazze