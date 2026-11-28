Çin Komünist Partisi’nin liderliğinde Çin halkı, yoksullukla mücadelede tarihî bir zafer kazandı. Çin bugün nitelikli kalkınmayı sürdürürken dünyaya daha fazla açılmaya devam ediyor

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Bu yıl Başkonsolosluğumuzun davetiyle çok sayıda Türk dostumuz Çin’i ziyaret etme imkânı buldu. Her geçen gün gelişen başkent Beijing’den dinamik yapısıyla değişime öncülük eden Shanghai’ya, yenilikçi kimliğiyle dikkat çeken Anhui’den farklı etnik grupların birlik ve uyum içinde yaşadığı, doğal güzellikleriyle büyüleyen Xinjiang’a; kültürel zenginlikleriyle tanınan Chengdu’dan köklü tarihî mirasa sahip kadim başkent Xi’an’a; Konfüçyüs kültürünün beşiği Qufu’dan devrimci ideallere sarsılmaz bağlılığın simgesi Yan’an’a kadar, ülkemizin farklı bölgelerini yakından tanıdılar. Çin Komünist Partisi’nin sistemli yönetim anlayışı, toplumsal istikrar ve düzenin yanı sıra Çin’in bilim ve teknoloji alanında kaydettiği hızlı ilerleme, ziyaret ettikleri her yerde konuklarımız üzerinde derin bir izlenim bıraktı. Türk dostlarımızın pek çoğu bana aynı soruyu yöneltti: Çin Komünist Partisi, 1,4 milyar nüfuslu böylesine büyük bir ülkeyi nasıl bu kadar düzenli ve etkin bir biçimde yönetebiliyor?

Bu sorunun yanıtı, kısa süre önce gerçekleştirilen Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi’nin 5. Genel Kurul Toplantısı’nda yatıyor. Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi’nin 5. Genel Kurul Toplantısı, 26-29 Ekim 2026 tarihlerinde Beijing’de gerçekleştirildi. Parti’nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde ve 15. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcına denk gelen bu toplantı, büyük önem taşıyor. Toplantının ana gündemini, Parti’nin tüm kademelerinde sıkı disiplin ve denetimin kararlılıkla sürdürülmesi oluşturdu. Bu kapsamda “Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin Parti Genelinde Sıkı Disiplin ve Denetimin Kararlılıkla Sürdürülmesine İlişkin Önemli Meseleler Hakkında Kararı” kabul edildi. Bu önemli belge, Türk dostlarımızın hem Çin Komünist Partisi’nin yönetim anlayışını hem de Çin’in ülke yönetimindeki yaklaşımını daha yakından anlamaları için önemli bir pencere açıyor.

Çin’in başarılı bir şekilde yönetilmesinde Çin Komünist Partisi’nin liderliği belirleyici rol oynuyor. Geride bıraktığımız 105 yılda Çin halkı, Çin Komünist Partisi’nin öncülüğünde ulusal yeniden canlanma yolunda tarihî başarılara imza attı ve insanlığın kalkınma tarihinde önemli bir sayfa açtı. Çin tarzı modernleşmenin dünya çapında dikkat çeken başarılara ulaşmasında, Parti’nin izlediği yönetim anlayışının büyük payı var. Parti, bir yandan ülkenin kendine özgü koşullarını esas alarak kapsamlı kalkınma stratejileri geliştiriyor, diğer yandan bu stratejilerin yerel koşullara uygun biçimde hayata geçirilmesini sağlıyor.

Çin Komünist Partisi’nin liderliğinde Çin halkı, yoksullukla mücadelede tarihî bir zafer kazandı. Çin bugün nitelikli kalkınmayı sürdürürken dünyaya daha fazla açılmaya devam ediyor. Dünya ekonomisinin toparlanmakta zorlanmasına ve artan jeopolitik risklere rağmen Çin ekonomisi, 2026 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 4,6 büyüyerek istikrarlı seyrini korudu. Bugüne kadar elde edilen sonuçlar, Çin Komünist Partisi’nin liderliğinin Çin tarzı modernleşmenin uzun vadede istikrarlı biçimde ilerlemesi için en temel güvence olduğunu gösteriyor.

Güçlü bir ülke için güçlü ve disiplinli bir parti gerekir. Çin Komünist Partisi, kuruluşundan bu yana kendi iç yönetimine ve parti disiplinine büyük önem veriyor. Doğruları savunmaktan ve hatalarını düzeltmekten çekinmeyen Parti, kendi çabaları ve halkın denetimi sayesinde giderek güçlendi; Parti’nin ve halkın ortak hedeflerine ulaşmasında öncü bir rol üstlendi.

Çin Komünist Partisi’nin uzun süre iktidarda kalan siyasi partilerin tarihsel yükseliş ve çöküş döngüsünü aşmak için geliştirdiği ilk çözüm, halkın hükümeti denetlemesi oldu. Parti, 2012 yılında düzenlenen 18. Ulusal Kongresi’nden bu yana tüm kademelerinde disiplin ve denetimi benzeri görülmemiş bir kararlılıkla güçlendiriyor. Bu tarihsel döngüyü aşmak için ortaya koyduğu ikinci çözüm ise öz devrim, bir başka deyişle kendini köklü biçimde yenileme anlayışı oldu. Çin Komünist Partisi, bu anlayış doğrultusunda bilgi, deneyim ve yetkinlik sahibi bir yönetici kadrosu yetiştirdi. Kendi içindeki sorunları giderme, eksikliklerini tamamlama, kendini yenileme ve geliştirme esaslarına dayanan kurumsal bir sistem oluşturdu. Böylece ülkenin orta ve uzun vadeli kalkınma stratejilerinin kesintisiz uygulanmasını güvence altına aldı. Bu yaklaşım, Çin’in kalkınma sürecindeki istikrarı anlamak açısından da büyük önem taşıyor.

Çin Komünist Partisi, istikrarlı kalkınmanın sunduğu fırsatları dünyayla paylaşmaya devam edecek. Bir ülkenin büyüklüğü, dünyaya sağladığı katkıyla ölçülür. Çin’in istikrarlı kalkınması yalnızca Çin halkının refahını artırmakla kalmıyor, Türkiye de dâhil olmak üzere dünyanın diğer ülkelerine yeni fırsatlar sunuyor. Çin Komünist Partisi’nin liderliğinde Çin, Dört Küresel Girişim’in hayata geçirilmesi ve Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında nitelikli iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, dünyada barışın korunmasına ve kalkınmanın daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ortamda sürdürülmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda Küresel Güney ülkelerine kendi koşullarına uygun kalkınma yolları belirleme ve sürdürülebilir yönetim modelleri geliştirme konusunda değerli deneyimler sunuyor.

Çin, 18-19 Kasım tarihlerinde Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) 33. Liderler Zirvesi’ne başarıyla ev sahipliği yaptı. Zirve, Asya-Pasifik ekonomileri arasındaki karşılıklı güven ve dayanışmayı güçlendirdi. Aynı zamanda bölgede ortak bir gelecek inşa etme yönündeki çabaları da ileriye taşıdı. Zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile tarihî bir üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından “Çin, Rusya ve ABD Devlet Başkanları Ortak Barış Bildirisi” yayımlandı. Bu gelişme, küresel sorunlarla daha etkin mücadele edilmesi ve dünyada barış ve istikrarın korunması açısından büyük önem taşıyor.

Çin ve Türkiye, köklü medeniyetlere sahip ve günümüz dünyasında yükselen iki büyük ülkedir. İki ülkenin halkları, daha iyi bir yaşam özleminin yanı sıra dünyada barış ve kalkınmaya ilişkin ortak beklentileri de paylaşıyor. Kasım ayının başında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Özel Temsilcisi ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Antalya Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşerek iki ülke arasındaki geleceğe dönük iş birliğine yeni bir ivme kazandırdı.

Çin, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirerek devlet yönetimi alanında karşılıklı deneyim paylaşımını artırmayı, iki ülkenin kendi koşullarına uygun yönetim modelleri geliştirmesi konusunda birlikte çalışmayı ve ikili iş birliğinde somut sonuçlar elde etmeyi arzu ediyor. Bu doğrultuda Çin, Türkiye ile omuz omuza vererek küresel barış ve istikrara, ortak kalkınma ve refaha katkı sunmayı sürdürecektir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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