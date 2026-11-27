Çin, uzaya gönderdiği ilk yabancı astronot olan Pakistanlı Muhammed Zeeshan Ali için 100'den fazla çeşitten oluşan özel bir helal menü hazırladı. Tereyağlı tavuk, dana nihari, kuzu korma ve körili nohut gibi Pakistan mutfağının sevilen yemekleri uzayda tüketilmeye uygun hale getirilirken menü, Ali'nin kişisel tercihleri dikkate alınarak hazırlandı.

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Çin'in uzay programında bir ilk yaşandı. Pakistanlı astronot Muhammed Zeeshan Ali, 25 Kasım'da Shenzhou-24 uzay aracıyla Tiangong Uzay İstasyonu'na giderek istasyonu ziyaret eden ilk yabancı astronot oldu. Çin, tarihi görev sırasında Ali'nin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir hazırlık yaptı.

Uzayda helal sofra kuruldu! Çin'in Pakistanlı astronot için hazırlığı gündem oldu

HELAL MUTFAK UZAYA TAŞINDI

Çin Astronot Merkezi'ndeki araştırmacılar, Pakistan mutfağı ve helal gıda kurallarını dikkate alarak 100'den fazla çeşitten oluşan özel bir menü hazırladı. Menüde tereyağlı tavuk, dana nihari, kuzu korma ve körili nohut gibi yemekler yer aldı.

Uzayda helal sofra kuruldu! Çin'in Pakistanlı astronot için hazırlığı gündem oldu

Yemeklerin hazırlanmasında tüm üretim aşamaları helal gıda kurallarına uygun şekilde yürütüldü. Ayrıca tarifler, uzay ortamında tüketilmeye uygun olması, besin değerini koruması ve lezzetini kaybetmemesi için defalarca test edildi.

PAKİSTANLILARIN TERCİHLERİ DİKKATE ALINDI

Çin Astronot Merkezi araştırmacılarından Chen Junli, menüyü hazırlarken Pakistanlıların zerdeçal ve köri gibi baharatlara yönelik tercihlerini dikkate aldıklarını söyledi.

Uzayda helal sofra kuruldu! Çin'in Pakistanlı astronot için hazırlığı gündem oldu

Ali'nin kişisel istekleri de hazırlıklara yansıtıldı. Hazırlanan ilk menüde geleneksel Pakistan usulü baharatlı sütlü çay bulunmasına rağmen, astronotun Çin'de kaldığı süre içinde Çin çayı ve pilavını sevmesi üzerine bu ürünlerin sayısı artırıldı.

Uzayda helal sofra kuruldu! Çin'in Pakistanlı astronot için hazırlığı gündem oldu

ORTAK LEZZETLER BİR ARADA SUNULACAK

Özel menü, uzay istasyonunda görev değişimi döneminde düzenlenecek ortak akşam yemeğinde de sunulacak. Shenzhou-23 ve Shenzhou-24 görevlerinde yer alan toplam altı astronotun katılacağı yemekte, Çin ve Pakistan mutfaklarından seçilen ortak lezzetler bir araya gelecek.

Uzayda helal sofra kuruldu! Çin'in Pakistanlı astronot için hazırlığı gündem oldu

25 Kasım'da Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Wu Yi ile birlikte uzaya giden Ali'nin, bilimsel deneylere katılmak üzere yaklaşık 5 ila 10 gün boyunca istasyonda kalması bekleniyor. Pakistanlı astronotun daha sonra Shenzhou-23 uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

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