İspanya'da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen bir operasyon, suç örgütünün kurduğu sıra dışı düzeneği ortaya çıkardı. Granada'da bir evin bahçesine çocuk oyun alanı görünümü veren çete üyelerinin, bu alanın altına gizli bir uyuşturucu üretim tesisi kurduğu belirlendi. Hidrolik sistemle açılan kapaktan araçların bile girebildiği yeraltı tesisinde binlerce uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda çete lideri dahil 5 kişi tutuklandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İspanya'nın Granada kentine bağlı Las Gabias ilçesinde düzenlenen operasyon, bir suç örgütünün gizlenme yöntemini ortaya çıkardı. El Diario Vasco'nun haberine göre şüpheliler, bir evin bahçesine çocuk oyun alanı kurarak yeraltındaki tesisi kamufle etti.

Çocuk parkının altına tesis kurmuşlar! Polis bile inanamadı, gizli plan böyle deşifre oldu

PARKIN ALTINDAN ÜRETİM MERKEZİ ÇIKTI

Dışarıdan sıradan bir oyun alanı gibi görünen bölümün altında, özel mekanizmayla açılan büyük bir üretim merkezi ortaya çıktı. Bahçedeki oyun alanının altında bulunan özel kapağın hidrolik sistemle kaldırıldığı, kapak açıldığında ise yaklaşık 5 metrelik bir rampa sistemi açıldığı belirtildi. Bu sayede araçlar dışarıdan fark edilmeden doğrudan tesise girebiliyordu.

Çocuk parkının altına tesis kurmuşlar! Polis bile inanamadı, gizli plan böyle deşifre oldu

Yaklaşık 180 metrekarelik yeraltı alanında, uyuşturucu madde üretmek için özel havalandırma, klima ve aydınlatma sistemlerine sahip iki iklim kontrollü oda kuruldu.

Soruşturma kapsamında 17 Kasım'da Granada ile Albolote, Jun, Maracena ve Las Gabias ilçelerinde eş zamanlı 13 baskın düzenlendi. Üç ayrı üretim alanında yapılan aramalarda toplam 2 bin 479 esrar bitkisine el konuldu.

Çocuk parkının altına tesis kurmuşlar! Polis bile inanamadı, gizli plan böyle deşifre oldu

ÖRGÜT LİDERİ DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Tesisin enerjisinin kaçak bağlantıyla sağlandığı ve yasa dışı elektrik kullanımının yaklaşık 100 evin ortalama tüketimine denk geldiği belirlendi.

Bir yıldan uzun süren soruşturma sonucunda "Nazarí-Sabika 04" adlı operasyonda 5 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu değerlendirilen kişinin de yer aldığı, örgütle bağlantılı bir uyuşturucu satış noktasının da mühürlendiği bildirildi.

Çocuk parkının altına tesis kurmuşlar! Polis bile inanamadı, gizli plan böyle deşifre oldu

Yetkililer, milyonlarca euro değerinde olduğu tahmin edilen üretim ve dağıtım ağının ortaya çıkarıldığını açıkladı. Örgütün uyuşturucu ticaretindeki diğer bağlantılarına yönelik soruşturma sürüyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala