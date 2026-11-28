Normal prizlerle ve uzatma kablosuyla elektrikli araçların şarj edilmesi yasaklandı. Otoparklarda kurulu şarj sistemleri de iki yıl içinde yönetmeliğe uygun hâle getirilecek.

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Yeni Bina Yangın Yönetmeliği Resmî Gazete’nin 27 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlandı. Yönetmelik elektrikli araçların otoparklarda şarj edilmesi için de düzenlemeler içeriyor. Yönetmeliğin otoparklarla ilgili maddesinde “Müstakil konutlar hariç, üzerinde kontrol ünitesi bulunsa dahi şarj kablolarıyla ev tipi prizler üzerinden bağlantı yapılamayacağı” yer aldı. Bu maddeye göre, otoparklarda ev tipi şarj bağlantısı yani sıradan fişlerle elektrikli araçlar şarj edilemeyecek.

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Yönetmelikte, şarj sistemlerine akımı kesecek devre kesicilerin de bulundurulması zorunlu sayıldı. Kapalı otoparklardaki tüm elektrik sistemleri yangın ve su baskınından etkilenmeyecek şekilde olacak. Ayrım yapılmaksızın bütün otoparklarda yaygın algılama sistemleri kurulacak.

Kapalı otoparklardaki şarj ünitelerinin tümü, yani alışveriş merkezleri dâhil tüm şarj sistemleri, 1 Ocak 2029 tarihine kadar yönetmeliğe uygun hâle getirilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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