Rice Üniversitesi araştırmacıları, hızlı şarja uygun sentetik grafit üretmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Laboratuvar sonuçları, bataryaların şarj performansını artırırken grafit üretiminin enerji ihtiyacını ve maliyetini azaltma potansiyeline işaret ediyor.

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Elektrikli otomobillerin şarj süresini kısaltmaya yönelik araştırmalara bir yenisi eklendi. Rice Üniversitesi’nde James Tour ve Haojie Zhu’nun yer aldığı ekip, lityum iyon bataryaların anotlarında kullanılabilecek sentetik grafiti yalnızca 0,2 saniyede üretti. Advanced Materials dergisinde yayımlanan çalışmada, malzemenin dört dakikalık şarja karşılık gelen yüksek akım seviyelerinde çalışabildiği gösterildi.

PETROL KOKU KISA BİR ELEKTRİK DARBESİYLE GRAFİTE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Geleneksel sentetik grafit üretiminde karbon içeren hammaddelerin yüksek sıcaklıklarda uzun süre işlenmesi gerekiyor. Araştırmacılar ise petrol rafinasyonundan kalan karbon bakımından zengin petrol kokunu az miktarda nikel bileşiğiyle karıştırdı. Ardından uygulanan güçlü elektrik darbesi, karışımı kısa süreliğine yaklaşık 2.500 dereceye çıkardı. Nikel parçacıkları, karbon atomlarının düzenli ve katmanlı bir grafit yapısı oluşturmasını kolaylaştırdı. İşlem, uygun koşullarda saniyenin beşte birinde tamamlandı. Oluşan katmanlar arasındaki mesafenin hafifçe artması da şarj sırasında lityum iyonlarının yapıya girişini kolaylaştırdı.

Üretim sonrasında kalan nikelin yüzde 99’dan fazlası uzaklaştırıldığında da performans avantajının korunduğu görüldü. Bu bulgu, kazanımın esas olarak malzemede kalan nikelden değil, nikelin üretim sırasında oluşturulmasına yardımcı olduğu grafit yapısından kaynaklandığını gösteriyor.

DÖRT DAKİKALIK ŞARJ İFADESİNİN ARKASINDA 15C TESTİ VAR

Yeni anot malzemesi, laboratuvarda 15C olarak ifade edilen yüksek şarj-deşarj hızında test edildi. Bu oran, nominal kapasite üzerinden teorik olarak dört dakikalık şarja karşılık geliyor. Bununla birlikte yüksek akımda kullanılabilen kapasite ile daha yavaş şarjdaki kapasite aynı değil.

Makalenin özetine göre malzeme, 0,25C seviyesinde gram başına 347,4 miliampersaat kapasite sağlarken, 15C seviyesinde 158,8 miliampersaat değerine ulaştı. Yüksek hızdaki kapasite, düşük hızda ölçülen değerin yaklaşık yüzde 46’sına karşılık geliyor.

Araştırmada ayrıca 1.000 şarj-deşarj döngüsünün ardından yüzde 80 kapasite korunumu bildirildi. Bu sonuç, malzemenin dayanıklılığı açısından da değerlendiriliyor.

TASARRUF HESABI GRAFİT ÜRETİMİNİ KAPSIYOR

Çalışmanın bir diğer odağı, üretimin enerji ve maliyet yükünü azaltmak. Ekibin analizine göre yöntem, geleneksel grafitleştirme sürecine kıyasla enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını yüzde 80’den fazla düşürebilir.

Hızlı şarja yönelik yüksek nitelikli sentetik grafitin üretim maliyetinde ise yaklaşık yüzde 80 azalma ve kilogram başına 0,84 dolar seviyesi hesaplandı.

OTOMOBİLE UYGULANMASI İÇİN BATARYANIN TAMAMI UYUMLU OLMALI

Anot malzemesindeki ilerlemenin gerçek şarj süresine dönüşebilmesi için hücrenin diğer bileşenleri, batarya paketinin tasarımı, sıcaklık yönetimi ve şarj donanımının da bu hızı desteklemesi gerekiyor. Çok hızlı şarjda sıcaklık artışı, anot üzerinde metalik lityum birikmesi ve elektrot parçacıklarında çatlama gibi sorunlar önem taşıyor.

Güç ihtiyacı da ölçek büyüdükçe belirginleşiyor. Basit bir enerji hesabıyla, 60 kWsa kapasiteli bir bataryayı sıfırdan dört dakikada doldurmak, kayıplar hesaba katılmadan ortalama 900 kW güç gerektiriyor.

Yeni çalışma, hızlı şarja uygun anot malzemesi ve daha kısa üretim süreci için bir yaklaşım sunuyor. Seri üretim otomobillerde kullanılabilmesi için laboratuvar sonuçlarının daha büyük hücrelere ve endüstriyel üretime taşınması gerekiyor.

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