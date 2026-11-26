Volkswagen Grubu’nun enerji şirketi Elli, Almanya’da elektrikli otomobillerin şarj cihazına bağlı kaldığı süreye göre ödeme yapacak. Aralıkta başlayacak hizmette ilk sözleşme yılı için 720 euroya kadar bonus sunulacak. Katılım için uyumlu araç, özel şarj cihazı ve elektrik tarifesi gerekiyor.

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Volkswagen, elektrikli otomobillerin park halinde geçirdiği zamanı enerji sisteminde değerlendirecek yeni hizmetini duyurdu. Grubun enerji ve şarj şirketi Elli tarafından sunulacak paket, Volkswagen, Volkswagen Ticari Araç, Cupra ve Skoda’nın uyumlu modellerini kapsayacak.

Vehicle-to-Grid, yani araçtan şebekeye enerji aktarımı yaklaşımına dayanan hizmet, otomobil bataryalarının elektrik sistemiyle birlikte yönetilmesini amaçlıyor. Başlangıçta sunulan ekonomik avantaj ise aracın şarja bağlı kaldığı süre üzerinden hesaplanacak. Bu bonusun kazanılması için bataryadaki elektriğin şebekeye geri verilmesi gerekmeyecek.

SAAT BAŞINA 24 SENT BONUS

Açıklanan koşullara göre uygun bağlantı süresinin her saati için 0,24 euro bonus hesaplanacak. Bir şarj oturumunun değerlendirmeye alınabilmesi için en az üç saat sürmesi gerekiyor.

Örneğin koşulları karşılayan 10 saatlik bir bağlantı, 2,40 euro bonus sağlayacak. Ayda 250 saatlik bağlantıyla 60 euroluk aylık üst sınıra ulaşılabilecek. İlk sözleşme yılında elde edilebilecek toplam bonus ise 720 euroyla sınırlı olacak.

Dolayısıyla açıklanan tutar, bütün katılımcılara sabit olarak verilecek bir ödeme değil. Kazanılacak bonus, aracın uygun koşullarda bağlantıda kaldığı süreye bağlı olacak.

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ŞARJ CİHAZI 1.995 EURO, KURULUM AYRICA ÜCRETLENDİRİLECEK

Hizmetin merkezinde Elli BiDi Charger adlı çift yönlü DC şarj cihazı bulunuyor. Cihazın fiyatı, KDV ve teslimat dahil 1.995 euro olarak açıklandı. Kurulum içinse teknik incelemenin ardından ayrıca fiyat teklifi hazırlanacak.

11 kW’a kadar şarj gücü sunan cihaz, 400 ve 800 voltluk araç mimarilerini destekliyor. Ancak bu teknik destek, her elektrikli otomobilin hizmetten yararlanabileceği anlamına gelmiyor. Araç tarafında da çift yönlü şarj işlevinin desteklenmesi ve kullanıma onaylanmış olması gerekiyor.

Toplam başlangıç maliyeti; şarj cihazının yanı sıra evin elektrik altyapısına, kurulum ihtiyacına ve gerekli sayaç işlemlerine göre şekillenecek.

ŞARJ HEDEFİNİ SÜRÜCÜ BELİRLEYECEK

Sistem, Elli BiDi V2G uygulaması üzerinden yönetilecek. Kullanıcı, otomobiline yeniden ne zaman ihtiyaç duyacağını ve o saatte ulaşılmasını istediği batarya seviyesini belirleyecek.

Şarj yönetimi bu hedefler içinde otomatik olarak yapılacak. Aracın uzun süre bağlantıda kalması, sistemin şarj işlemini uygun zamanlara yerleştirebilmesi için daha geniş bir çalışma aralığı sağlayacak.

Paketin elektrik tarafında 12 aylık sözleşmeye sahip Volkswagen Naturstrom tarifeleri yer alıyor. V2G Flow, evin elektrik tüketimini ve otomobilin şarjını kapsarken V2G Return, bataryadan şebekeye aktarılacak enerjiye ilişkin ödemeleri düzenlemek üzere hazırlanmış.

ÖZEL PARK YERİ VE AKILLI SAYAÇ GEREKİYOR

Elli’nin ürün sayfasına göre başlangıçta hizmetten yararlanabilmek için özel park yeri ve kullanıcıya ait elektrik bağlantısı bulunması gerekiyor. Doğru ölçüm ve hesaplama için uyumlu bir akıllı elektrik sayacı da şart.

Araç uygunluğu model, batarya kapasitesi, yazılım sürümü ve etkinleştirilmiş işlevler üzerinden kontrol edilecek. Şarj cihazı siparişi öncesinde kurulum yerinin teknik ön incelemeden geçmesi gerekecek.

İlk aşamada güneş enerjisi sistemi bulunan evler ve şirket aracı kullanıcıları için de sınırlamalar var. Elli, balkon tipi küçük güneş sistemlerini ayrı tutarak fotovoltaik tesisli evlerin başlangıç programına katılamayacağını belirtiyor.

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ŞEBEKEYE ELEKTRİK SATIŞI SONRAKİ AŞAMADA

Elli, ilerleyen dönemde otomobil bataryasından şebekeye verilen elektrik için kWsa başına 0,40 euro ödeme sunmayı planlıyor. Ancak bu işlevin devreye alınacağı kesin tarih açıklanmadı. Ayrıca şebekeye aktarılacak enerji miktarı için bir alt sınır garantisi bulunmuyor.

Şirket, 2027’de araç bataryasındaki enerjinin doğrudan evde kullanılmasını sağlayan ayrı bir Vehicle-to-Home çözümü de sunmayı hedefliyor.

Aralık 2026’daki başlangıç Almanya pazarı için geçerli. Hizmetin 2027’de başka Avrupa ülkelerine genişletilmesi planlanırken Türkiye’ye yönelik bir başlangıç takvimi açıklanmış değil.

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