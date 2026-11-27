Suzuki, küçük otomobil deneyimini elektrikliye taşıyan yeni Ignis’i tanıttı. Dört kişilik şehir otomobili, 3,57 metrelik gövdesi ve dokuz metrelik dönüş çapıyla 2027 yazından itibaren Avrupa yollarına çıkacak.

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Suzuki’nin elektrikli model ailesi genişliyor. Japon üretici, Ignis adını bu kez tamamen elektrikli bir şehir otomobilinde kullanıyor. Dünya tanıtımı gerçekleştirilen yeni model, eVitara’nın ardından markanın küresel pazarlara yönelik ikinci tamamen elektrikli otomobili olacak.

Yeni Ignis’in geliştirilmesinde, Kasım 2026’da Japonya’da satışa çıkan elektrikli kei otomobili e Sky’ın gövdesi ve güç aktarma sistemi temel alındı. Suzuki, bu altyapıyı Avrupa ve diğer pazarlardaki kullanım koşullarına uyarladığını belirtiyor.

Suzuki Ignis elektrikli olarak geri döndü: 90 HP güç, 26 kWsa batarya ile Avrupa’ya gelecek

KÜÇÜK GÖVDEDE DÖRT KİŞİLİK HAYAT ALANI

Yeni Suzuki Ignis EV, 3.570 mm uzunluğa, 1.565 mm genişliğe ve 1.635 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi 2.460 mm olarak açıklanan otomobil, beş kapılı gövdesinde dört kişilik oturma düzeni sunuyor. Kısa ön ve arka çıkıntılar, dar ve yüksek gövdeyle birlikte modelin şehir otomobili kimliğini belirginleştiriyor.

Suzuki’nin açıkladığı minimum dönüş yarıçapı 4,5 metre. Bu özellik, dar sokaklarda yön değiştirme ve sınırlı alanlarda manevra yapma açısından önem taşıyor. Yerden yüksekliği 150 mm olan modelde 175/65 R15 ölçüsünde lastikler kullanılıyor.

90 HP MOTOR VE LFP BATARYA

Avrupa için açıklanan teknik verilere göre Ignis EV’nin elektrik motoru 67 kW, yani yaklaşık 90 HP güç ve 133 Nm tork üretiyor. Güç ön tekerleklere aktarılıyor.

Enerji, 26 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat, yani LFP bataryadan sağlanıyor. Suzuki, bu batarya kimyasının tercihinde güvenlik ve uzun kullanım ömrü hedeflerini öne çıkarıyor. Bununla birlikte batarya garantisinin kapsamı ve kapasite koruma koşulları henüz paylaşılmış değil.

Otomobil, elektrikli araçlar için geliştirilen HEARTECT-e platformunu kullanıyor. Bataryanın tabana yerleştirildiği yapı, Suzuki’ye göre küçük dış boyutlara rağmen kabin alanının verimli kullanılmasını ve yüksek gövde rijitliği elde edilmesini sağlıyor.

Suzuki Ignis elektrikli olarak geri döndü: 90 HP güç, 26 kWsa batarya ile Avrupa’ya gelecek

TASARIMDA DİJİTAL RAKAMLARDAN İLHAM ALINDI

Ignis’in ön ve arka LED aydınlatmalarında dijital rakamları hatırlatan grafikler kullanılıyor. Koyu renkli sütunlar tavanın gövdeden ayrı duruyormuş gibi görünmesini sağlarken, belirgin omuz çizgisi ve kısa çıkıntılar otomobilin sade görünümünü tamamlıyor.

İç mekanda ise ön konsoldan kapı döşemelerine uzanan yuvarlatılmış çizgiler tercih edilmiş. Sürücü göstergesi ve multimedya ekranının bulunduğu bölümün yanında, seramik kapların biçimlerinden esinlenen eşya gözleri yer alıyor.

Suzuki Ignis elektrikli olarak geri döndü: 90 HP güç, 26 kWsa batarya ile Avrupa’ya gelecek

AVRUPA YOLLARINDA ÖZEL OLARAK AYARLANDI

Suzuki, yeni Ignis’i Avrupa’daki şehir yolları ve virajlı güzergahlar dâhil olmak üzere farklı ortamlarda test etti. Bu çalışmalardan elde edilen veriler, motorun güç aktarım karakteri ve yürüyen aksam ayarlarının hedef pazarlara uyarlanmasında kullanıldı.

Fren sisteminde enerji geri kazanımı ile hidrolik frenler birlikte çalışıyor. Elektrikli fren servosunun da bulunduğu otomobilde, donanıma bağlı olarak rejenerasyon davranışının ayarlanabildiği sürüş pedalı sunuluyor. Ön tekerleklerde havalandırmalı disk, arkada ise kampana frenler bulunuyor.

Suzuki Ignis elektrikli olarak geri döndü: 90 HP güç, 26 kWsa batarya ile Avrupa’ya gelecek

MENZİL VE FİYAT İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yeni Suzuki Ignis EV’nin Avrupa ve diğer pazarlardaki satışı 2027 yazından itibaren kademeli olarak başlayacak. Model, küçük elektrikli otomobil arayan kullanıcılar için Dacia Spring, Leapmotor T03 ve BYD Dolphin Surf gibi seçeneklerin bulunduğu pazara katılacak.

Ancak Suzuki henüz menzilini, enerji tüketimini, AC ve DC şarj kapasitesini veya şarj sürelerini açıklamadı. Satış fiyatı ve donanım seviyeleri de daha sonra duyurulacak.

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