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Ağrı şikayetiyle gitti, kulağından canlı kurtçuk çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

13 yaşındaki erkek hasta kulak ağrısı şikayetiyle doktora götürüldü. Çocuğun kulağından 2 adet kurtçuk çıkarıldı.

Dış kulak yolunda kanama ve şiddetli ağrı şikâyeti ile ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuk hastanede KBB Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan tarafından muayene edildi. 

Endoskop yöntemi ile kulağı incelenen çocuğun dış kulak yolunda iki adet canlı kurtçuk tespit edildi. Hızlıca tedaviye alınan çocuk, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Ağrı şikayetiyle gitti, kulağından canlı kurtçuk çıkarıldı - 1. Resim

2 TANE CANLI KURTÇUK TESPİT EDİLDİ

Yürütülen tedavi ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, “13 yaşında hastamız ailesiyle birlikte dış kulak yolundan kanlı akıntı şikâyetiyle başvurdu. Aile de evde dışarı doğru çıkan kurtçukları görmüştü. Biz de muayenesinde dış kulak yolunda hareket eden iki adet kurtçuk tespit ettik ve endoskop yardımı ile kurtçukları canlı bir şekilde dışarı aldık. Daha sonra incelenmesi adına mikrobiyoloji bölümü ile temasa geçerek gönderdik” dedi.

Ağrı şikayetiyle gitti, kulağından canlı kurtçuk çıkarıldı - 2. Resim

NADİR GÖRÜLÜYOR

Dış kulak yolunda kurtçuk bulunmasının oldukça nadir görülen bir durum olduğunu vurgulayan Doç. Dr. İnan, “Özellikle bu gibi hareketli, canlı kurtçukları görmek nadir olarak gördüğümüz bir durum. Hasta şu an normal tedavisini almakta. Herhangi bir enfeksiyon görülmesin diye kulak damlaları, antibiyotik verildi. Takip edilmekte şu an herhangi bir sıkıntısı yok” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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