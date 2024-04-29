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Meteor mu kale mi? Köylülerde huzur bırakmayan 'kaya' isyan ettirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ın Yaramış köyündeki kaya bölge sakinlerini isyan ettirdi. Köylülerin 'toprak taş' dediği 'meteor' iddialarının da olduğu kaya definecilerin tahribatına uğradı. Köylüler 'Burada hazine yok' derken konuyla ilgili arkeologların çalışma yapmasını istedi. 

Sivas'ın Yaramış köyünde köylüler tarafından 'toprak taş' olarak adlandırılan kaya görenleri şaşkına çeviriyor. Son zamanlarda definecilerin tahribatına uğrayan kaya yüzünden köylüler huzurlarını kaybetti. 

Köy sakinlerinden Muammer Biçici, “Kazı yapıyorlar ama burada kesinlikle bir define yok. Burada bir önlem alınmalı” dedi.

Meteor mu kale mi? Köylülerde huzur bırakmayan 'kaya' isyan ettirdi - 1. Resim

METEOR DİYEN BİLE ÇIKTI

Biçici, bu kayalığın köy içerisinde ‘topak taş’ olarak adlandırıldığını ifade ederek, “Bu kayalığa eskiden meteor diyenler oldu. Kale diyenler oldu. Defineciler gelip sürekli bu kayanın dibinde kazı yapıyor. Kazı yapıyorlar ama burada kesinlikle bir define yok. Biz köylüler olarak böyle çirkin şeyler görmek ve karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bazen burada define arayanlarla denk geliyoruz.

Meteor mu kale mi? Köylülerde huzur bırakmayan 'kaya' isyan ettirdi - 2. Resim

ARKEOLOGLARI GÖREVE ÇAĞIRDILAR

En fazla korna yapabiliyoruz. Müdahale edemiyoruz çünkü silahları oluyor. Jandarma ekiplerimiz gelip kontrol ediyor sürekli. Bir problem yaşamıyoruz ama bunun için bir önlem alınmalı. Buraya meteor diyenler oldu ama bence meteor falan değil.

Meteor mu kale mi? Köylülerde huzur bırakmayan 'kaya' isyan ettirdi - 3. Resim

Eskiden yerleşim yerleri farklı olduğundan dolayı belki bir kale olabilir. Burada konuyla alakalı arkeologlar bir çalışma yapsa belki bir şeyler çıkar. Buraya köy içerisinde ‘topak taş’ deniyor. Taşların bir araya gelmesiyle birleşmiş ve bu hale geldiği rivayetleri de var. Çok ilginç bir görüntüsü var” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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