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Ağabeyini öldürdüler kardeşini bıçakladılar: Arabistan'a kadar uzanan 'pusu'!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da Ayhan Kutlu taşlarla ve sopalarla darp edilerek öldürülmüştü. Kutlu'yu katleden aile bir buçuk ay sonra kardeş Celal Kutlu'yu bıçakla yaraladı. Kardeş Kutlu, üç kez aynı aile tarafından bıçaklandığını söyleyip ağabeyinin ölümü hakkında "Beni bıçakladıkları zaman o ailenin büyük oğlu burada değildi. Onu Arabistan'dan çağırıp kardeşime pusu kurdular" dedi. 

Geçtiğimiz aylarda Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen taşlı sopalı kavgada 37 yaşındaki Ayhan Kutlu yaralanmış ve hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şahıstan; O.A. ve R.A. mahkemece tutuklandı.

Vefat eden Kutlu da ailesi tarafından Kuzeytepe Mahallesi mezarlığına defnedildi. Vefat eden Ayhan Kutlu'nun ağabeyi Celal Kutlu'nun da yaklaşık bir buçuk ay önce aynı aile tarafından darp edilerek bıçaklı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Kardeşleri darp edilerek vefat eden aile, mahkemece serbest kalan 3 şahsın da tutuklanmasını istiyor.

'TAŞLA SOPAYLA DARP EDEREK ÖLDÜRDÜLER'

Kardeşini öldürenlerin yaklaşık bir buçuk ay önce kendisini bıçaklayarak darp ettiğini ifade eden Celal Kutlu, "1 buçuk ay önce aynı kişiler bana da saldırdı. Yine aynı kişiler kardeşim Ayhan Kutlu’ya pusu kurup taşla ve sopayla döverek öldürdüler.

Ağabeyini öldürdüler kardeşini bıçakladılar: Arabistan'a kadar uzanan 'pusu'! - 1. Resim

AYNI KİŞİLER TARAFINDAN ÜÇ DEFA BIÇAKLANDI

Beni 1 buçuk ay önce başımdan ve karnımdan bıçakladılar. Ben aynı kişiler tarafından 3 defa bıçaklandım. Bizim can güvenliğimiz yok. Önceden de şikayette bulundum. Her zaman tehdit ediyorlar, acımız çok taze. Bize saldıran ailede serbest kalan 3 kişi var.

ARABİSTAN'DAN ÇAĞIRIP PUSU KURDULAR

Beni bıçakladıkları zaman o ailenin büyük oğlu burada değildi. Onu Arabistan'dan çağırıp kardeşime pusu kurdular. Bu olayların olmamasını istiyoruz. Bu adamların dışarıda olmamalarını istiyoruz. Adalete güveniyoruz ve sığınıyoruz" dedi.

Ağabeyini öldürdüler kardeşini bıçakladılar: Arabistan'a kadar uzanan 'pusu'! - 2. Resim

SERBEST BIRAKILDILAR

Mahkemece serbest kalan 3 kişinin de tutuklanmasını istediklerini söyleyen Kutlu ise, "Kardeşimi öldüren aileyle husumetimiz yok. Mahallede olan ufak tartışmalar oldu. Kardeşimi öldüren komşumuzdu. Komşularımız kendilerini üstün görüyorlar. Onlar kardeşime gaddarca ve vahşice pusu kurup öldürdüler. Bu şekilde ölmesini hazmediyorum.

Ağabeyini öldürdüler kardeşini bıçakladılar: Arabistan'a kadar uzanan 'pusu'! - 3. Resim

Ailecek içimiz parçalandı. Ne yapacağımızı ve ne düşüneceğimizi bilmiyoruz. Önce Allah’ın adaletine sonra da devletimizin adaletine güveniyoruz. Bu tür insanların dışarıda gezmeleri mahallemiz ve insanlar için tehlikelidir. Bu olay kardeşimin başına gelmeseydi, başka kişilerin başına gelecekti. Çünkü bunlar inşan değil ve bunlar cani. Bu aileyle aramızda hiçbir şey yok. Değecek hiçbir şey olmadı, olsaydı üzülmezdik. O aileden 2 kişi tutuklandı ama diğerleri serbest kaldı. Onların tutuklanmalarını istiyorum. Onlar hala dışarda geziyorlar. İnsanların deyimine göre kendilerini haklı göstererek insanlara anlatıyorlar. Onların tutuklanmalarını istiyoruz. Ben adalete güveniyorum. Ben Allah’ın adaletine güveniyorum. Adalet tecelli edecek. Bunların dışarıda gezmeleri, insanlar ve çocuklar için tehdit oluyor" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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