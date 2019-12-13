Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan’ın güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Cafer Ceylan, terör örgütü YPG/PKK’nın elinden nasıl kurtulduğunu anlattı. Dört yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan Ceylan, ifadesinde Barış Pınarı Harekâtı başladıktan sonra Kobani’ye gönderildiğini, terör örgütünün lojistik işlerinde çalıştırıldığını, örgüt üyeleri tarafından kendisine araç tahsis edildiğini söyledi. Aracın anahtarının sürekli kendisinde olduğunu belirten Ceylan, şunları belirtti: Biz kaçmaya karar verdiğimizde kendimize ait telefon olmadığından bir köylüden telefonunu kullanmak için aldık ve 155’i aradık. Telefonda ben konuştum. 155 ile konuştuğumuzda Kobani bölgesinde olduğumuzu, teslim olmak istediğimizi söyledim. Telefondaki şahıs bana ne zaman ve nereye gelebileceğimizi sordu. Biz de ‘Fırsat bulduğumuzda sizi arayalım’ dedik. Bu konuşmada karşı şahıs bana bir telefon numarası verdi ve bu numarayı aramamızı söyledi. Kaçmaya karar verdiğimiz 9 Aralık 2019 tarihinde akşam saatlerinde beraber teslim olduğum şahısla yukarıda bahsetmiş olduğum araçla Kobani’den ayrıldık. Kobani’den ayrılırken komutanımıza (örgütün sözde sorumlusu) araca yakıt alacağımızı söyledik. Yolda bize verilen telefon numarasını aradık, karşı şahıs bize sınıra geleceğini ve bizi teslim alacağını söyledi. Biz de bunun üzerine araçla Türkiye sınırlarına doğru geldik. Aracı sınıra yakın bir köyde bıraktıktan sonra sınıra doğru yürüyerek geldik. Sınıra gelirken karşı şahısla telefon irtibatımız hiç kesilmedi. Bizi sınır kapısında karşıladı. Sınır kapısını açarak bizi içeriye aldılar, sınırda telefonda konuştuğumuz kişi bizi görevlilere teslim etti.