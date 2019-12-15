Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forbes Türkiye Dergisi, otuz yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkan gençlerin yer aldığı “30 ALTI 30 Türkiye” listesi yayımladı. İhlas Koleji mezunları İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve millî okçu Mete Gazoz, listenin ödül töreninde ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun elinden aldı. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, TBMM’nin en genç milletvekili olan Rümeysa Kadak ile 17 yaşında ülkemizi Rio Olimpiyatlarında temsil eden millî okçu Mete Gazoz’un ülkemiz gençlerine ilham kaynağı olduğunu ifade ederek başarılarının devamını diledi. Yeltekin, “Ödül töreninden sonra sayın vekilimiz Rümeysa Kadak bana Mete Gazoz ile beraber çekilmiş bir fotoğraflarını göndererek ‘İki İhlas Kolejli bir araya gelerek, sizleri andık. Emekleriniz için teşekkür ederiz’ dedi. Bir eğitimci için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Mezunlarımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.