Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pegasus Hava Yolları'nın dün İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaralıların durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibarıyla 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Pistten çıkan uçağın pilotlarına soruşturma İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazı parçalara ayrılıp kaldırılacak. Uçağın 2 pilotu hakkında soruşturma yürütülürken, 2 kule ve 2 meydan görevlisi de tanık sıfatıyla ifade veriyor.

Pegasus Genel Müdürü'nden kaza açıklaması Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin, "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müz ve Avrupa denetim otoritesi Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı tarafından her yıl denetlenmektedir." dedi.