Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Rejimin şubat sonuna kadar çekilmesi için süre verdiklerini hatırlatan Erdoğan “Rusya ile mutabakat hâlinde işleri yürütmeye devam edeceğiz. İran da bu sürece dâhil olmak istiyor. Üzerimize düşen neyse yapacağız. Diplomasi, verdiğin sözü yerine getirmeyi gerektirir. Biz de masada verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Şubat sonuna kadar yapıldı, yapıldı. Yapılmadı kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” ifadelerini kullandı.



ET VE TIRNAK GİBİYİZ

Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın büyük tepki çeken sözleri de gündeme geldi. Erdoğan, Akıncı’nın açıklamalarının çok talihsiz bir beyan olduğunun altını çizerek “Hatay, anavatanın bir parçasıdır. Tayfur Sökmen de bir millî mücadele kahramanıdır. O dönem bu karar daha güçlü olabilmek için alınmıştı. KKTC ile Türkiye etle tırnak gibidir. Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ondan önce Fazıl Küçük gibi isimler var. Bu çıkış onların mücadelelerini de hiçe saymaktır. Çok saygısız bir açıklama. Kıbrıs Türkü’nün bunu kabul edeceğini sanmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.