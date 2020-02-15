Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ’cülerin, çözüm sürecinde yürütülen politikalardan dolayı MİT’i terör örgütü PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstererek 7 Şubat 2012’de MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri ifadeye çağırma ve yakalama kararı çıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. İddianamede, aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen, sözde yargı, emniyet ve MİT imamları, eski emniyet müdürleri ve gazetecinin bulunduğu 14’ü tutuklu, 14’ü firari 34 şüphelinin ‘hükûmeti ortadan kaldırma’ ve ‘silahlı terör örgütü kurma’ gibi birçok suçtan cezalandırılması istendi. MİT soruşturmasının FETÖ’nün seçilmiş hükûmeti yıkmaya yönelik ilk darbe teşebbüsü olduğu ifade edilen dosyada ilginç bağlantılar da deşifre edildi.

PENSİLVANYA’DAN ONAY

İddianameye göre 13 Ocak 2012 tarihinde Diyarbakır DTP İl Binasında yapılan aramada bir ses kaydı bulundu. Kayıt, çözüm süreci kapsamında Temmuz 2011’de yapılan Oslo görüşmelerine aitti. Örgüt bunları aleyhte kullanmak için harekete geçti. Örgütün Emniyet sorumlusu “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil’in yardımcısı konumunda bulunan ve elebaşı Fetullah Gülen’le doğrudan görüşen firari Çetin Özgür ile örgütün yargı imamlarından firari İlyas Şahin, 2012 yılı başında Pensilvanya’ya gitti. İkili, elebaşı F. Gülen’den aldıkları talimatı örgütün emniyet ve yargı imamlarına aktarmakla görevlendirildi. Marmara Bölge İmamı olan “Arif” kod adlı Ali Rıza Tekinkaya Ankara Kızılcahamam’da toplantı tertipledi. FETÖ’cüler otelde kendilerini perdelemek için başka toplantılar yaptı. Burada emniyet ve yargıdaki militanlara talimatlar verildi.

AMELİYATA DENK GETİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT, PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi gösterilecek, MİT görevlilerinin ifadeye çağrılacak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan tutuklanacak, böylece hükûmet istifaya zorlanacaktı. Sonraki süreçte FETÖ kapsamında ihraç edilen savcılar Bilâl Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya, örgüte çalışan polislere gözaltı talimatı verdi. Fidan’ı gözaltına alma tarihi Başbakan olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat olacağı güne denk getirildi. Bu kurgu ve kumpas soruşturması, istihbarat görevlileri hakkında soruşturmaların izne bağlanması sistemine geçilmesi ve Başbakan’ın ameliyata geç girmesiyle bozulduğu ve önlendi. Bilâl Bayraktar’ın sorguladığı MİT elemanının “Avukatımı istiyorum” talebi üzerine “Siz kendinizi devlet sanıyorsunuz devlet biziz” diye cevap verdiği belirtildi.

TANIDIK ADAMLAR

Kızılcahamam’daki toplantıya örgütün avukatlık yapılanmasında olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunan firari şüpheli Murat Karkın da katıldı. Karkın kayyum tayin edilen Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ofisinin ortağıydı. Bu hukuk bürosu ABD’deki Hakan Atilla davasının hâkimi Richard Berckman’ı 2014 yılında İstanbul’da ağırladı.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada firari sanık olan Murat Tokay ve Ahmet Kılınçarslan da toplantının katılımcılarındandı. ‘Yavuz’ kod adlı Tokay’ın Ankara bölgesi emniyet mahrem imamı olduğu, şüphelinin Karlov suikastı ile ilgili FETÖ/PDY hiyerarşisi ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde terörist M. Mert Altıntaş’ın örgütsel “genel müdürü” görevinde olduğuna dair bilgilerin bulunduğu, “Necdet” kod adlı firari şüpheli Kılınçarslan’ın da Ankara emniyet mahrem imamı olduğu öğrenildi.

HAİNLİĞİN KRONOLOJİSİ

Ocak 2010: Hakan Fidan, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak ilk defa Oslo görüşmelerine katıldı.

4 Mart 2010: PKK yöneticisi Adem Uzun, Brüksel’de ses kayıtlarıyla birlikte gözaltına alındı.

24 Mayıs 2010: Hakan Fidan MİT Müsteşarlığına getirildi.

31 Mayıs 2010: İsrail, Mavi Marmara gemisine saldırı düzenledi.

1 Ağustos 2010: İsrail Savunma Bakanı, Hakan Fidan’ı İran’a bilgi sızdırdığı iftirasını attı.

13 Eylül 2011: Hakan Fidan’ın PKK’lılarla yaptığı görüşmenin kayıtları dolaşıma sokuldu.

19 Eylül 2011: CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, MİT görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

12 Ekim 2011: Hâlen tutuklu bulunan FETÖ’cü savcı Adnan Çimen, İmralı’da Öcalan ile yapılan görüşmenin kayıtlarını istedi.

24 Ekim 2011: Bursa Cumhuriyet Savcısı belgeleri gönderdi.

25 Kasım 2011: Dönemin Başbakanı Erdoğan ameliyat oldu. O gün ofislerine dinleme cihazları yerleştirildi.

19-20 Aralık 2011: Daha sonra ihraç edilen Bilâl Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya, gizli tanık Bahar’ın ifadesini aldı. Aralarında MİT elemanlarının da bulunduğu 66 kişi gözaltına aldırıldı. PKK içindeki MİT elemanları ifşa edildi.

28 Aralık 2011: Uludere vakası yaşandı. Kaçakçılar terörist diye vuruldu. Taraf gazetesinin başını çektiği örgüt basını MİT’i suçladı.

29 Aralık 2011: MİT, Başbakanlık ofislerinde dinleme cihazları tespit etti.

13 Ocak 2012: DTP Diyarbakır İl binasında yapılan aramada Oslo görüşmelerine ait ses kayıtları bulundu. Örgütün sözde emniyet imamı olan Çetin Özgür soluğu Diyarbakır’da aldı. FETÖ’cü savcı Sadrettin Sarıkaya 19 kişinin gözaltına alınmasını istedi.

19 Ocak 2012: FETÖ’cü Çetin Özgür ve İlyas Şahin, emir almak üzere Pensilvanya’ya gitti. İkili 29 Ocak’ta yurda döndü.

26 Ocak 2012: FETÖ’nün ABD imamı ile yöneticileri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

31 Ocak 2012: Eski Müsteşar Emre Taner, eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve istihbarat çalışanı Yaşar Hakan Yıldırım’ın telefonları FETÖ’cü polisler tarafından yasa dışı dinlenmeye başlandı.

4 Şubat 2012: Diyarbakır’da bulunan ses kayıtlarının deşifresi yapıldı.

7 Şubat 2012: FETÖ’cü savcı Sadrettin Sarıkaya tarafından Hakan Fidan, Emre Taner ve Afet Güneş ile Yaşar Hakan Yıldırım, Hüseyin Emre Kuzuoğlu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

8 Şubat 2012: FETÖ’cü Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün görevden alındı, yerine bir başka örgüt mensubu Ömer Köse getirildi. Yirmi iki kişi MİT görevlileri ve Başbakan Erdoğan hakkında şikâyet dilekçesi verdi. CHP’li Tanju Özcan’ın dilekçesi de bunlarla birleştirildi.

10 Şubat 2012: Fidan’ı gözaltına alamayan savcı bu sefer telefonla ifadesini almak istedi, ardından yakalama kararı çıkardı.

17 Şubat 2012: MİT Kanunu, TBMM’de değiştirildi ve soruşturma izni Başbakan’ın iznine bağlandı.

18 Şubat 2012: MİT görevlileri hakkında yakalama kararı kaldırıldı. Kumpas çöktü.

CHP KİRLİ TEZGÂHIN İÇİNDE Mİ?

FETÖ, MİT'e operasyon çalışırken bir yandan da CHP ile yakın temas içinde oldu. FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, 26 Ocak 2012 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti. On iki gün sonra, FETÖ savcıları MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. FETÖ'cülerin Kılıçdaroğlu ile ne konuştuğu bilinmiyor.