Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’ne katıldı, Bergama ve Kınık ilçelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörden ekonomiye kadar geniş bir alanda verdiği mücadelenin kelimenin tam anlamıyla yeni bir istiklal harbi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Ülkemizde iç siyaset ile dış politika arasında bir ilişki her zaman olmuştur. Bizim vesayete, terör örgütlerine, sınırlarımızın kuşatılması girişimlerine, ekonomimize yönelik saldırılara karşı verdiğimiz mücadelelerin hepsinde de karşımızda bir ittifak vardır. Bu ittifakın bir ayağı içerideydi, bir ayağı dışarıdaydı. Ülkemizde Gezi olaylarından beri yaşanan hiçbir hadise kendi tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır, hepsinin gerisinde bir senaryo, bir tuzak, bir taktik vardır. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de gerçekten kritik bir mücadele verirken, bir anda içerde hiçbir dayanağı olmayan tartışmaların başlatıldığını görüyoruz. Bu tartışmaların amacı asla ülkemizin demokratik, ekonomik ve güvenlik mücadelesine katkıda bulunmak değildir. Tam tersine bu tartışmalarla Türkiye’nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz, kendi işimize bakacağız.



NE MACERA NE DE KEYFEKEDER TERCİH

Türkiye’nin Suriye ve Libya politikalarının ne bir macera ne de keyfekeder bir tercih olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: Şayet bölgemizde yaşanan güç değişimlerinde ülkemizi hakkı olan konuma oturtmazsak Allah göstermesin önümüzdeki dönemde bize bu topraklarda hayatı zindan ederler. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarları ile diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak, ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Hamdolsun artık Türkiye’nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir. Yürüttüğümüz mücadelelerde hem siyasi ve diplomatik hem de gerektiğinde askerî gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirebilmek için ne gerekiyorsa onu yapıyor, tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bugün Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner.

Millî birliğimizi ve bekamızı hedef alan tehditlerin, kendi vatanımızda bize terör, siyasi ve ekonomik sıkıntı, istikrarsızlık olarak dönmemesi için bu mücadeleyi vermek zorundayız.



SENARYOLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Sırf ülkemizi müşkül duruma düşürmek için uluslararası teamüllerin, ilkelerin, hukukun çiğnenebildiği bir dönemden geçiyoruz ama bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamaz. İşte dün (önceki gün) bir taraftan akşam Sayın Putin ile görüştük, gündüz Macron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik. Hem bunlarla uğraşacağız, konuşacağız, görüşeceğiz ve masada olduğumuzu da her tarafa duyuracağız. Tıpkı Çanakkale Zaferi ve İstiklal Harbi’nde olduğu gibi küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp kendi yolumuzu çizmekle tüm mazlumların yüreğinde bir umut çekirdeği filizlendiriyoruz.



5 Mart’ta liderlerle tekrar bir araya geleceğiz

İzmir’in Kınık ve Bergama ilçelerinde coşkulu kalabalıklara hitap eden Erdoğan, İdlib meselesinin en az Afrin kadar önemli olduğunu belirterek, “Bu konudaki kararlılığımızı Sayın Putin’e de açıkça ifade ettim. Macron ve Merkel’le de görüştüm. Bundan sonraki süreçte 5 Mart’ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız” dedi.



255 milyon liralık katkı

Yatırım bedeli 455 milyon avro olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda 14 köprülü kavşak, 5 hemzemin kavşak, 1 tünel, 38 köprü ve 8 viyadük bulunuyor. 96 km’lik otoyol ile İzmir Çandarlı arası 40 dakikaya düştü. 2020 yılı trafik değerlerine göre, otoyolun sadece işgücü ve akaryakıt olarak ülke ekonomisine katkısı 255 milyon lira olarak hesaplandı.