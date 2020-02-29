Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sağanak altında kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Osmaniye şehidini son yolculuğuna uğurladı

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de katıldığı törenin ardından ebediyete uğurlandı.

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Akkaya için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Ağacabey Camisi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Alana gelişinde baba Ali Akkaya ile aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Akar ve komutanlar, cenaze namazında şehidin babası ve kardeşi ile birlikte saf tuttu. Namaz sonrası Bakan Akar, şehidin tabutuna omuz verdi.

Anne Döne Akkaya'nın sağlık ekiplerinin yardımı ile katıldığı törende, şehidin kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi. Şehidin babası da törenin sonunda kendisine başsağlığı dileyen Bakan Akar'a, "Beni de askere alın." dedi.

Törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınan Akkaya'nın naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Kurtulmuş Bitlis'te toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla getirildiği Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndan, ambulansla Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na götürüldü.

Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

Askere gidebilmek için yaşını büyütmüş

Şehit sözleşmeli er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'dan uçakla Batman Meydan Komutanlığına ulaştırılan şehit Bağatur'un cenazesi, kara yoluyla Sason'a götürüldü.

Cuma Bağatur'un için Sason Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, şehit Bağatur'un öz geçmişi okundu.

Kılınan cenaze namazının ardından dua edildi ve helallik istendi. Şehit Cuma Bağatur'un cenazesi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganlarıyla tekbirler eşliğinde götürüldüğü Erdemli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, şehidin babası Mehmet Bağatur ve yakınlarının yanı sıra Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Geçen yıl annesini kanser hastalığından kaybeden şehidin askere gidebilmek için yaşını büyüttüğü, vatani görevini tamamladıktan sonra da sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev aldığı öğrenildi.

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırıldı.

Törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Burdur Dağ Komando ve Eğitim Komutanı Tuğ General Aydoğan Budakçı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çulhaoğlu, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve yaklaşık 10 bin Mersinli katıldı.

Şehidin annesi Gülten Tüzel, Babası Şuayip Tüzel ile asker olduğu öğrenilen ikizi Kasım Tüzel ve diğer kardeşleri cenaze esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesi törenin ardından ilçeye bağlı Alibeyli Mezarlığı'nda defnedildi.