Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Yunanistan ve Bulgaristan’a gidip oradan Avrupa’ya geçme hayali kuran göçmenler İstanbul’da Vatan Caddesi, Aksaray’daki Muratpaşa Camii önü, Esenyurt ve Zeytinburnu’ndaki toplanma noktalarında bir araya geliyor. Bu noktalardan otobüslere binen düzensiz göçmenler, Edirne’ye doğru yola çıkıyor. İstanbul’dan Edirne’ye hareket eden düzensiz göçmenler arasında Anadolu’nun farklı illerinden gelenler de bulunuyor.

ON BİNLER BEKLİYOR

İki günde Yunanistan tarafına geçenlerin sayısı 100 bin 577’yi bulurken binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı önünde ve Yunan güvenlik güçlerinin jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgedeki bekleyişleri de sürüyor. Gergin anların yaşandığı tampon bölgede bulunmak istemeyen bazı göçmenlerin ise yeni geçiş güzergâhı Edirne’nin sınır köyü Doyran oldu. Köye akın eden binlerce göçmen, balıkçı kayıklarıyla, yanlarında getirdikleri botlarla veya yüzerek Yunanistan’a geçti.

Meriç nehrini aşan düzensiz göçmenleri Yunan polisi ve askerleri kovalarken, havaya ateş ederek ve bağırarak durdurmaya çalıştı. Askerleri gören düzensiz göçmenler ise nehrin kenarlarındaki sazlıklara saklandı.

TÜRKÇE, ARAPÇA, İNGİLİZCE ANONS

Türkçe, Arapça, İngilizce gibi çeşitli dillerde düzensiz göçmenlere yönelik anonsların yankılandığı sınır hattında bazı düzensiz göçmenler karşı kıyıya ip gerdi. Gerdikleri iplerle de Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenler gruplar hâlinde bekleyişini sürdürdü.

Düzensiz göçmenler, geceyi ormanlık alanda geçirdi. Bazı göçmenler, özellikle bebek ve çocukları naylon çadırlarda korurken bazıları da açık alandaki çimenlerin üzerinde uyudu.

Göçmenler, ormanlık alandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.

Şehir sakinleri, sınır kapısına doğru gelen düzensiz göçmenlere yiyecek ve su, bebeği olanlara da çocuk bezi yardımı yaptı.

DONACAKKEN İHA KURTARDI

Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek için Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden şişme botla açılan göçmenlerin botu su almaya başlayınca bir göçmen eksi 5 derece sıcaklıkta suya atladı. Karaya çıktıktan sonra hipotermi geçirince battaniyeye sarılan genci İHA muhabirleri araca alarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Edirne’de Meriç Nehri’nden yüzerek Yunanistan’a giren bir grup mülteci de, Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca iki gün nehrin ortasındaki adada mahsur kaldı. Aralarında soğuktan hastalananların da bulunduğu grup, Türkiye’ye dönebilmek için buz gibi suya girip yüzerek geri döndü.

KALBİMİZİ TÜRKİYE'DE BIRAKIYORUZ

* Eşi ve üç çocuğuyla birlikte Edirne’ye hareket eden Ahmed el-Muhammed, Almanya’ya gitmek istediğini belirterek “Türkiye’de elimize geçen para geçinmemiz için yetmiyordu, bu yüzden gidiyoruz” dedi.

* Ahmed Ahmed ise hedefinin Almanya’ya gitmek olduğunu belirterek “Dört senedir Ankara yaşıyorum. Kendim hastayım. Almanya’da çocuklarımı inşallah okula göndereceğim” diye konuştu.

* Konya’da erkek berberliği yapan Husam Arnap ise geçim sıkıntısı yaşadığını bu sebeple Avrupa’ya göç ettiklerini söyledi. Türklerden yana çok mutlu olduğunu ancak hayat pahalılığının kendilerini zorladığını dile getirdi.

* Sekiz sene evvel Türkiye’ye geldiğini söyleyen Bekir “Antalya, Adana ve İzmir’de yaşadık. İşe göre gezdik. Bir arkadaşım dün gece sınırı geçmiş, şimdi Yunanistan’dalar. O yüzden biz de geldik” dedi.

* Sınırda bekleyen bir başka mülteci de “Gidiyoruz ama kalbimizi Türkiye’de bırakıyoruz. Allah için Türkiye’yi çok seviyoruz Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Burası cennet ama şimdi cehenneme gidiyoruz” diye konuştu.

ENGELLİLER DE SINIRDA...

Sadece Suriyeliler değil, Cezayirli, Faslı ve Afganistanlı sığınmacılar da Avrupa’ya ulaşmak için yollara düştü. Göçmenler şu an geçiş noktası olarak en çok Meriç Nehri’ni kullandığı kaydedildi. Göçmenlerin geçişine engel olmak isteyen Yunanistan askerleri ise nehir kıyılarına jiletli tel çekmeye başladı. Umuda yolculukta en çok sıkıntıyı çekenler ise çocuklar oldu. Atılan gaz bombalarından etkilenen çok sayıda çocuk hastanelere taşındı. Hayallerine kavuşmak için tellerin gerisinde bekleyenler arasında engellilerin de olması dikkat çekti.

Mültecilere Yunan zulmü

Soğuk havada yaktıkları ateşle bekleyişlerini sürdüren mülteciler, Yunan güvenlik kuvvetlerinin biber gazlı, ses bombalı ve plastik mermili saldırılarına uğruyor. Midilli adasına botla ulaşanlar ise sahildeki fanatik

Yunanların “Defolun’ tepkisiyle karşılaşıyor. Yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Sınırı geçenlerin de pasaport, telefon ve cüzdan gibi kişisel eşyalarına Yunanistan polisi tarafından el konuluyor.