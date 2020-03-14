Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarsıntılar İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Muğla Bodrum'da saat 00.57'de 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar İzmir'de de hissedilirken yerin 11.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.