Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.