MSB: Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.
MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi
28.03.2020 - 08:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Etiketler : MSB,terörist,hava harekatı,
691729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691729.aspx
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