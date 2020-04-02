Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakıf Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, zor günlerde halkın yanında olduklarını belirterek "Koronavirüs salgını sebebiyle dışarıya çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 32 yurdumuzun bulunduğu merkezlerde gıda kolisi dağıtımı yapacağız. Bu dağıtımlar Ramazan-ı Şerif’te de sürecek. Tertipleyeceğimiz iftar sofraları ile binlerce Müslüman’ın duasını almak için seferber olacağız" dedi. Filistin, Somali, Sudan, Çad, Uganda ve Afganistanlı Müslümanları da unutmadıklarını belirten Akalın, "Gıda yardımı yapılacak olan ihtiyaç sahibi Müslümanların tespiti için çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.