7. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7. kattaki dairenin balkonundan düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ekipler gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Dün Topçular Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanda yaşayan 18 yaşındaki Berkay Büyükgöz, 7. kattaki evlerinin balkonundan çimenlik alana düştü.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.